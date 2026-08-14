Epic Suisse Aktie
WKN DE: A2QD4Z / ISIN: CH0516131684
|Lohnende Epic Suisse-Investition?
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14.08.2026 10:03:41
SPI-Wert Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Epic Suisse-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Epic Suisse-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 62,00 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das Epic Suisse-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,613 Epic Suisse-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 84,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 136,77 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 36,77 Prozent gleich.
Der Marktwert von Epic Suisse betrug jüngst 943,97 Mio. CHF. Die Epic Suisse-Aktie wurde am 25.05.2022 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Epic Suisse-Papiers lag damals bei 68,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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