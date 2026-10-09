SPI-Wert Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Epic Suisse-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das Epic Suisse-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 63,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 158,730 Epic Suisse-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 84,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 333,33 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33,33 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Epic Suisse einen Börsenwert von 940,32 Mio. CHF. Epic Suisse-Papiere wurden am 25.05.2022 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Epic Suisse-Papiers lag damals bei 68,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at