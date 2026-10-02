SPI-Wert Epic Suisse-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Epic Suisse von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Die Epic Suisse-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 82,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,077 Epic Suisse-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 01.10.2026 1 007,25 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 83,40 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,72 Prozent angewachsen.

Alle Epic Suisse-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 939,01 Mio. CHF. Epic Suisse-Papiere wurden am 25.05.2022 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Zum Börsendebüt des Epic Suisse-Papiers wurde der Erstkurs mit 68,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at