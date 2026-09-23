SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Feintool International-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Feintool International-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Feintool International-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 10,90 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 91,743 Feintool International-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 12,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 119,27 CHF wert. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 119,27 CHF entspricht einer Performance von +11,93 Prozent.

Insgesamt war Feintool International zuletzt 170,08 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at