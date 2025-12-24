Feintool International Aktie
WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091
SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Feintool International von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurde die Feintool International-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 20,40 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Feintool International-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 490,196 Feintool International-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Feintool International-Papiers auf 11,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 490,20 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 45,10 Prozent abgenommen.
Feintool International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 160,47 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
