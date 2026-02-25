Feintool International Aktie

Feintool International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 25.02.2026 10:04:07

SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Feintool International von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Feintool International-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die Feintool International-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 40,21 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Feintool International-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,867 Feintool International-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.02.2026 auf 9,52 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 236,74 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 76,33 Prozent gleich.

Feintool International war somit zuletzt am Markt 142,03 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Feintool International AG (N) (FIH)

mehr Nachrichten