SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Feintool International von vor 5 Jahren gekostet
Die Feintool International-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 40,21 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Feintool International-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,867 Feintool International-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.02.2026 auf 9,52 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 236,74 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 76,33 Prozent gleich.
Feintool International war somit zuletzt am Markt 142,03 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
