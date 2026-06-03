Feintool International Aktie
WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091
|Rentable Feintool International-Investition?
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03.06.2026 10:03:41
SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Feintool International-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurden Feintool International-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 12,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,264 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.06.2026 auf 10,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85,95 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,05 Prozent verringert.
Feintool International war somit zuletzt am Markt 154,64 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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