Feintool International Aktie
WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091
|Lohnender Feintool International-Einstieg?
|
30.09.2026 10:03:37
SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Feintool International von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Feintool International-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 21,10 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 473,934 Feintool International-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 12,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 734,60 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 42,65 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Feintool International belief sich zuletzt auf 179,58 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Feintool International AG (N) (FIH)
|
30.09.26
|SPI-Handel aktuell: SPI sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
30.09.26
|SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Feintool International von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
30.09.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
28.09.26
|SIX-Handel: SPI in Grün (finanzen.at)
|
25.09.26
|Handel in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
23.09.26
|SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Feintool International-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
21.09.26
|SPI-Handel aktuell: SPI legt zum Ende des Montagshandels zu (finanzen.at)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Feintool International AG (N) (FIH)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Feintool International AG (N) (FIH)
|12,80
|1,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.