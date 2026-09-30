Feintool International Aktie

Feintool International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091

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Lohnender Feintool International-Einstieg? 30.09.2026 10:03:37

SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Feintool International von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Feintool International-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Feintool International-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 21,10 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 473,934 Feintool International-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 12,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 734,60 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 42,65 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Feintool International belief sich zuletzt auf 179,58 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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