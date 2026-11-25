Vor Jahren in Feintool International-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Feintool International-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 19,90 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 50,251 Feintool International-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 487,44 CHF, da sich der Wert eines Feintool International-Anteils am 24.11.2026 auf 9,70 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 51,26 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Feintool International eine Börsenbewertung in Höhe von 143,60 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at