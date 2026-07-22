Feintool International Aktie
WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091
|Performance unter der Lupe
|
22.07.2026 10:04:24
SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Feintool International-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Feintool International-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Feintool International-Anteile an diesem Tag bei 65,83 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,191 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 141,58 CHF, da sich der Wert eines Feintool International-Anteils am 21.07.2026 auf 9,32 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 141,58 CHF entspricht einer negativen Performance von 85,84 Prozent.
Feintool International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 136,82 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Feintool International AG (N) (FIH)
|
22.07.26
|SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Feintool International-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.07.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verbucht am Montagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
20.07.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI verliert zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
17.07.26
|Börse Zürich in Rot: SPI zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
15.07.26
|SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Feintool International von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
13.07.26
|Handel in Zürich: SPI am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09.07.26
|Handel in Zürich: SPI zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
08.07.26
|Minuszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Feintool International AG (N) (FIH)
Aktien in diesem Artikel
|Feintool International AG (N) (FIH)
|9,95
|0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.