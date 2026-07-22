SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Feintool International-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Feintool International gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Feintool International-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Feintool International-Anteile an diesem Tag bei 65,83 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,191 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 141,58 CHF, da sich der Wert eines Feintool International-Anteils am 21.07.2026 auf 9,32 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 141,58 CHF entspricht einer negativen Performance von 85,84 Prozent.

Feintool International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 136,82 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at