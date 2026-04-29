Feintool International Aktie
WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091
|Rentable Feintool International-Investition?
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29.04.2026 10:03:44
SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Feintool International-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Feintool International-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 65,56 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Feintool International-Aktie investierten, hätten nun 15,254 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 9,30 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 141,86 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 85,81 Prozent.
Zuletzt verbuchte Feintool International einen Börsenwert von 134,93 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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