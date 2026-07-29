SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Feintool International-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Feintool International-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Feintool International-Aktie statt. Der Schlusskurs des Feintool International-Papiers betrug an diesem Tag 12,20 CHF. Bei einem Feintool International-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 819,672 Feintool International-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.07.2026 auf 9,66 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 918,03 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 20,82 Prozent abgenommen.

Feintool International wurde am Markt mit 143,57 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at