SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Feintool International von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Feintool International-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Feintool International-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Feintool International-Anteile letztlich bei 21,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 476,190 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 07.07.2026 auf 9,96 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 742,86 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 52,57 Prozent.

Feintool International war somit zuletzt am Markt 145,12 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at