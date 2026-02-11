SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Feintool International von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Feintool International-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 12,90 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 775,194 Feintool International-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.02.2026 auf 10,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 984,50 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 20,16 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Feintool International eine Marktkapitalisierung von 149,54 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

