Feintool International Aktie
WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091
|Feintool International-Investmentbeispiel
|
06.05.2026 10:05:22
SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Feintool International von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Feintool International-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Feintool International-Anteile an diesem Tag 11,40 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 877,193 Feintool International-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Feintool International-Aktie auf 9,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 894,74 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,05 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Feintool International belief sich zuletzt auf 136,83 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Feintool International AG (N) (FIH)
|
06.05.26
|SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Feintool International von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
06.05.26
|Gewinne in Zürich: SPI notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
29.04.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
29.04.26
|Börse Zürich in Rot: SPI verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
29.04.26
|SIX-Handel SPI legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
29.04.26
|SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Feintool International-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.04.26
|Freundlicher Handel: SPI legt zum Start zu (finanzen.at)
|
22.04.26
|SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Feintool International von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)