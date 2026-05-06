SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Feintool International von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Feintool International eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Feintool International-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Feintool International-Anteile an diesem Tag 11,40 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 877,193 Feintool International-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Feintool International-Aktie auf 9,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 894,74 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,05 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Feintool International belief sich zuletzt auf 136,83 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at