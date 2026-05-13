Feintool International Aktie

Feintool International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091

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Feintool International-Investment im Blick 13.05.2026 10:04:04

SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Feintool International-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Feintool International-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Feintool International-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Feintool International-Anteile bei 23,45 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Feintool International-Aktie investiert, befänden sich nun 4,264 Feintool International-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Feintool International-Aktie auf 9,26 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 39,49 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 60,51 Prozent.

Insgesamt war Feintool International zuletzt 140,94 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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