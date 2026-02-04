Feintool International Aktie
SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Feintool International von vor 10 Jahren bedeutet
Die Feintool International-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 51,26 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Feintool International-Aktie investierten, hätten nun 19,507 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 198,00 CHF, da sich der Wert eines Feintool International-Anteils am 03.02.2026 auf 10,15 CHF belief. Mit einer Performance von -80,20 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am Markt war Feintool International jüngst 150,10 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
