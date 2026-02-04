Feintool International Aktie

Feintool International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Feintool International-Investmentbeispiel 04.02.2026 10:04:58

SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Feintool International von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Feintool International-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Die Feintool International-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 51,26 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Feintool International-Aktie investierten, hätten nun 19,507 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 198,00 CHF, da sich der Wert eines Feintool International-Anteils am 03.02.2026 auf 10,15 CHF belief. Mit einer Performance von -80,20 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war Feintool International jüngst 150,10 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Feintool International AG (N) (FIH)

mehr Nachrichten