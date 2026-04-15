SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Feintool International von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Feintool International-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Feintool International-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Feintool International-Anteile bei 23,70 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 421,941 Feintool International-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 890,30 CHF, da sich der Wert einer Feintool International-Aktie am 14.04.2026 auf 9,22 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 61,10 Prozent verringert.

Feintool International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 138,36 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at