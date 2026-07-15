Feintool International Aktie
WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091
|Feintool International-Investition im Blick
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15.07.2026 10:03:41
SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Feintool International von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Feintool International-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Feintool International-Papier bei 41,23 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Feintool International-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,426 Feintool International-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 9,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 23,04 CHF wert. Damit wäre die Investition um 76,96 Prozent gesunken.
Feintool International wurde am Markt mit 144,27 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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