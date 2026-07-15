Feintool International Aktie

Feintool International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Feintool International-Investition im Blick 15.07.2026 10:03:41

SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Feintool International von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Feintool International eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Feintool International-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Feintool International-Papier bei 41,23 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Feintool International-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,426 Feintool International-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 9,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 23,04 CHF wert. Damit wäre die Investition um 76,96 Prozent gesunken.

Feintool International wurde am Markt mit 144,27 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Feintool International AG (N) (FIH)

mehr Nachrichten