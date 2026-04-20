SPI-Wert Flughafen Zürich-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Flughafen Zürich Anlegern eine Freude

Bei der Hauptversammlung von SPI-Wert Flughafen Zürich am 17.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 8,50 CHF je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vergleich zum Vorjahr um 49,12 Prozent an. Alles in allem schüttet Flughafen Zürich 175,00 Mio. CHF an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 7,56 Prozent.

Flughafen Zürich-Aktien-Dividendenrendite

Der Flughafen Zürich-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem SIX SX-Handel bei 248,60 CHF in den Feierabend. Der Dividendenabschlag auf den Flughafen Zürich-Titel erfolgt am 20.04.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Flughafen Zürich-Titel optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Investoren. Die Flughafen Zürich-Aktie verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 3,38 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Wachstum der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,62 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Aktienkurs im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Flughafen Zürich-Aktienkurs via SIX SX 21,39 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 23,04 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Flughafen Zürich

Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Verringerung der Dividende auf 7,82 CHF. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3,16 Prozent sinken.

Basisinformationen zu Flughafen Zürich

Die Marktkapitalisierung des SPI-Unternehmens Flughafen Zürich beträgt aktuell 7,629 Mrd. CHF. Das KGV von Flughafen Zürich beläuft sich aktuell auf 22,31. 2025 setzte Flughafen Zürich 1,361 Mrd. CHF um und erzielte ein EPS von 11,29 CHF.

Redaktion finanzen.at