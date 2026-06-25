Flughafen Zürich Aktie
WKN DE: A2AJEP / ISIN: CH0319416936
|Flughafen Zürich-Anlage
|
25.06.2026 10:04:10
SPI-Wert Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flughafen Zürich von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die Flughafen Zürich-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Flughafen Zürich-Aktie 165,50 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in Flughafen Zürich-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,604 Flughafen Zürich-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 24.06.2026 152,27 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 252,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52,27 Prozent gesteigert.
Flughafen Zürich wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,56 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!