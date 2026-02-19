SPI-Wert Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flughafen Zürich von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Flughafen Zürich eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Flughafen Zürich-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 167,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie investierten, hätten nun 0,599 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 263,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 157,96 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 57,96 Prozent gesteigert.

Flughafen Zürich wurde am Markt mit 8,12 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at