Flughafen Zürich Aktie
WKN DE: A2AJEP / ISIN: CH0319416936
|Lukrative Flughafen Zürich-Investition?
|
22.01.2026 10:03:51
SPI-Wert Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flughafen Zürich von vor 3 Jahren eingefahren
Das Flughafen Zürich-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 167,80 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 59,595 Flughafen Zürich-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 707,99 CHF, da sich der Wert eines Flughafen Zürich-Anteils am 21.01.2026 auf 246,80 CHF belief. Mit einer Performance von +47,08 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Flughafen Zürich zuletzt 7,64 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Flughafen Zürich AG
Analysen zu Flughafen Zürich AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Flughafen Zürich AG
|267,00
|-0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.