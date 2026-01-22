SPI-Wert Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flughafen Zürich von vor 3 Jahren eingefahren

Das Flughafen Zürich-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 167,80 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 59,595 Flughafen Zürich-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 707,99 CHF, da sich der Wert eines Flughafen Zürich-Anteils am 21.01.2026 auf 246,80 CHF belief. Mit einer Performance von +47,08 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Flughafen Zürich zuletzt 7,64 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at