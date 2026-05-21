Flughafen Zürich Aktie
WKN DE: A2AJEP / ISIN: CH0319416936
|Flughafen Zürich-Investment im Blick
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21.05.2026 10:03:40
SPI-Wert Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flughafen Zürich von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Flughafen Zürich-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Flughafen Zürich-Papier an diesem Tag 160,10 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,246 Anteilen. Die gehaltenen Flughafen Zürich-Aktien wären am 20.05.2026 1 400,37 CHF wert, da der Schlussstand 224,20 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 40,04 Prozent gesteigert.
Flughafen Zürich wurde am Markt mit 6,63 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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