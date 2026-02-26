Flughafen Zürich Aktie
WKN DE: A2AJEP / ISIN: CH0319416936
|Lohnende Flughafen Zürich-Investition?
|
26.02.2026 10:03:25
SPI-Wert Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flughafen Zürich von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Flughafen Zürich-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 160,60 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 6,227 Flughafen Zürich-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 25.02.2026 auf 261,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 628,89 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 62,89 Prozent angezogen.
Alle Flughafen Zürich-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,06 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!