SPI-Wert Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flughafen Zürich von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Flughafen Zürich-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Flughafen Zürich-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 160,60 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 6,227 Flughafen Zürich-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 25.02.2026 auf 261,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 628,89 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 62,89 Prozent angezogen.

Alle Flughafen Zürich-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at