Flughafen Zürich Aktie
WKN DE: A2AJEP / ISIN: CH0319416936
|Lukrative Flughafen Zürich-Anlage?
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26.03.2026 10:03:29
SPI-Wert Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flughafen Zürich von vor 5 Jahren eingefahren
Flughafen Zürich-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 152,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 65,574 Flughafen Zürich-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.03.2026 gerechnet (250,20 CHF), wäre das Investment nun 16 406,56 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 64,07 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Flughafen Zürich belief sich jüngst auf 7,68 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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