Flughafen Zürich Aktie
WKN DE: A2AJEP / ISIN: CH0319416936
|Rentables Flughafen Zürich-Investment?
|
09.07.2026 10:03:25
SPI-Wert Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flughafen Zürich-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 09.07.2023 wurden Flughafen Zürich-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 182,30 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 54,855 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 329,68 CHF, da sich der Wert eines Flughafen Zürich-Papiers am 08.07.2026 auf 243,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33,30 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Flughafen Zürich bezifferte sich zuletzt auf 7,74 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!