Flughafen Zürich Aktie

Flughafen Zürich für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJEP / ISIN: CH0319416936

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Lukratives Flughafen Zürich-Investment? 29.10.2026 10:03:33

SPI-Wert Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flughafen Zürich von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Flughafen Zürich-Investment verdienen können.

Das Flughafen Zürich-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Flughafen Zürich-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 168,60 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,593 Flughafen Zürich-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 201,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,69 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 19,69 Prozent vermehrt.

Flughafen Zürich wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,19 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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