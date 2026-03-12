Flughafen Zürich Aktie
WKN DE: A2AJEP / ISIN: CH0319416936
12.03.2026 10:03:19
SPI-Wert Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flughafen Zürich von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Flughafen Zürich-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Flughafen Zürich-Aktie bei 213,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,469 Flughafen Zürich-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.03.2026 gerechnet (240,40 CHF), wäre die Investition nun 112,76 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 12,76 Prozent angewachsen.
Am Markt war Flughafen Zürich jüngst 7,38 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Flughafen Zürich AG
|267,80
|0,15%
