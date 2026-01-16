Forbo International Aktie
SPI-Wert Forbo International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Forbo International von vor einem Jahr abgeworfen
Am 16.01.2025 wurde die Forbo International-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 795,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,579 Forbo International-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 917,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 11 534,59 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,35 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Forbo International belief sich zuletzt auf 1,27 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
