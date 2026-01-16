Forbo International Aktie

Forbo International

WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510

Forbo International-Anlage im Blick 16.01.2026 10:03:45

SPI-Wert Forbo International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Forbo International von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Forbo International-Aktien verdienen können.

Am 16.01.2025 wurde die Forbo International-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 795,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,579 Forbo International-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 917,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 11 534,59 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,35 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Forbo International belief sich zuletzt auf 1,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Forbo International S.A. (N)

Analysen zu Forbo International S.A. (N)

Aktien in diesem Artikel

Forbo International S.A. (N) 978,00 -0,10% Forbo International S.A. (N)

14:32 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13:15 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
