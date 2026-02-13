SPI-Wert Forbo International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Forbo International von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Forbo International-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Forbo International-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 922,00 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,108 Forbo International-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 102,49 CHF, da sich der Wert eines Forbo International-Anteils am 12.02.2026 auf 945,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 2,49 Prozent.

Zuletzt verbuchte Forbo International einen Börsenwert von 1,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at