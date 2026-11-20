So viel hätten Anleger mit einem frühen Forbo International-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Forbo International-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 684,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Forbo International-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,462 Forbo International-Aktien. Die gehaltenen Forbo International-Papiere wären am 19.11.2026 1 247,08 CHF wert, da der Schlussstand 853,00 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +24,71 Prozent.

Der Börsenwert von Forbo International belief sich zuletzt auf 1,23 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at