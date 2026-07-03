Forbo International Aktie

Forbo International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Forbo International-Investment 03.07.2026 10:04:07

SPI-Wert Forbo International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Forbo International von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Forbo International-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Forbo International-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Forbo International-Papiers betrug an diesem Tag 835,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Forbo International-Aktie investierten, hätten nun 11,976 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Forbo International-Papiers auf 736,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 814,37 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,86 Prozent abgenommen.

Am Markt war Forbo International jüngst 1,04 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Forbo International S.A. (N)

mehr Nachrichten