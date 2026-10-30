Forbo International Aktie
WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510
|Lukrativer Forbo International-Einstieg?
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30.10.2026 10:03:36
SPI-Wert Forbo International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Forbo International-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Forbo International-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Forbo International-Anteile bei 975,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Forbo International-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,026 Forbo International-Anteilen. Die gehaltenen Forbo International-Anteile wären am 29.10.2026 908,72 CHF wert, da der Schlussstand 886,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,13 Prozent verringert.
Der Marktwert von Forbo International betrug jüngst 1,27 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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