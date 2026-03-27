Forbo International Aktie
WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510
|Lukrative Forbo International-Anlage?
|
27.03.2026 10:05:09
SPI-Wert Forbo International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Forbo International von vor 5 Jahren verloren
Forbo International-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 1 714,00 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,058 Forbo International-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 26.03.2026 42,71 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 732,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 57,29 Prozent gesunken.
Zuletzt ergab sich für Forbo International eine Börsenbewertung in Höhe von 1,04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Forbo International S.A. (N)
Analysen zu Forbo International S.A. (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Forbo International S.A. (N)
|778,00
|-2,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.