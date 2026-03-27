Forbo International Aktie

Forbo International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510

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Lukrative Forbo International-Anlage? 27.03.2026 10:05:09

SPI-Wert Forbo International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Forbo International von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Forbo International-Aktie Investoren gebracht.

Forbo International-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 1 714,00 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,058 Forbo International-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 26.03.2026 42,71 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 732,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 57,29 Prozent gesunken.

Zuletzt ergab sich für Forbo International eine Börsenbewertung in Höhe von 1,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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