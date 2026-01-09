SPI-Wert Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Forbo International von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Forbo International-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Forbo International-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Forbo International-Aktie bei 1 053,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,950 Forbo International-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.01.2026 gerechnet (850,00 CHF), wäre das Investment nun 807,22 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,28 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Forbo International einen Börsenwert von 1,23 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at