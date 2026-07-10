SPI-Wert Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Forbo International von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Forbo International-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurde die Forbo International-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Forbo International-Anteile an diesem Tag bei 1 246,00 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Forbo International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,080 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.07.2026 auf 724,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58,11 CHF wert. Mit einer Performance von -41,89 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Forbo International zuletzt 1,02 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at