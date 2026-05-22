SPI-Wert Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Forbo International von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Forbo International gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Forbo International-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 1 786,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Forbo International-Aktie investierten, hätten nun 5,599 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.05.2026 gerechnet (731,00 CHF), wäre die Investition nun 4 092,95 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -59,07 Prozent.

Der Forbo International-Wert an der Börse wurde auf 1,03 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at