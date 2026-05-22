Forbo International Aktie
WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510
|Hochrechnung
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22.05.2026 10:04:00
SPI-Wert Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Forbo International von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde das Forbo International-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 1 786,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Forbo International-Aktie investierten, hätten nun 5,599 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.05.2026 gerechnet (731,00 CHF), wäre die Investition nun 4 092,95 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -59,07 Prozent.
Der Forbo International-Wert an der Börse wurde auf 1,03 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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