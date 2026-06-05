Forbo International Aktie
WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510
|Performance unter der Lupe
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05.06.2026 10:03:53
SPI-Wert Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Forbo International von vor einem Jahr bedeutet
Das Forbo International-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Forbo International-Anteile an diesem Tag 860,00 CHF wert. Bei einem Forbo International-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,163 Forbo International-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 717,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 833,72 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 16,63 Prozent vermindert.
Forbo International wurde am Markt mit 1,03 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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