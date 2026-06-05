SPI-Wert Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Forbo International von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Forbo International-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das Forbo International-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Forbo International-Anteile an diesem Tag 860,00 CHF wert. Bei einem Forbo International-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,163 Forbo International-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 717,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 833,72 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 16,63 Prozent vermindert.

Forbo International wurde am Markt mit 1,03 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at