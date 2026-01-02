SPI-Wert Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Forbo International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Forbo International-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Forbo International-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Forbo International-Anteile bei 1 518,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,066 Forbo International-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 57,58 CHF, da sich der Wert eines Forbo International-Anteils am 30.12.2025 auf 874,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42,42 Prozent verringert.

Forbo International war somit zuletzt am Markt 1,23 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at