SPI-Wert Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Forbo International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Forbo International-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Forbo International-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 1 518,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Forbo International-Aktie investiert, befänden sich nun 0,659 Forbo International-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 920,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 606,06 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 606,06 CHF entspricht einer negativen Performance von 39,39 Prozent.

Jüngst verzeichnete Forbo International eine Marktkapitalisierung von 1,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at