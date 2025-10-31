Forbo International Aktie
WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510
31.10.2025 10:04:19
SPI-Wert Forbo International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Forbo International von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Forbo International-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Forbo International-Papier an diesem Tag bei 1 212,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Forbo International-Aktie investiert hat, hat nun 0,825 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.10.2025 617,99 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 749,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -38,20 Prozent.
Der Marktwert von Forbo International betrug jüngst 1,06 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
