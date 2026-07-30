SPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fundamenta Real Estate-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Fundamenta Real Estate-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Fundamenta Real Estate-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 16,74 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Fundamenta Real Estate-Aktie investierten, hätten nun 597,452 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 246,29 CHF, da sich der Wert eines Fundamenta Real Estate-Anteils am 29.07.2026 auf 17,15 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,46 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Fundamenta Real Estate betrug jüngst 592,06 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at