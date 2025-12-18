Fundamenta Real Estate Aktie
WKN DE: A0YCD3 / ISIN: CH0045825517
|Lohnender Fundamenta Real Estate-Einstieg?
|
18.12.2025 10:03:28
SPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fundamenta Real Estate-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Fundamenta Real Estate-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Fundamenta Real Estate-Aktie letztlich bei 15,94 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 62,742 Fundamenta Real Estate-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 082,30 CHF, da sich der Wert eines Fundamenta Real Estate-Papiers am 17.12.2025 auf 17,25 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8,23 Prozent erhöht.
Der Fundamenta Real Estate-Wert an der Börse wurde auf 597,88 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!