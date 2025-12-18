SPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fundamenta Real Estate-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Fundamenta Real Estate eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Fundamenta Real Estate-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Fundamenta Real Estate-Aktie letztlich bei 15,94 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 62,742 Fundamenta Real Estate-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 082,30 CHF, da sich der Wert eines Fundamenta Real Estate-Papiers am 17.12.2025 auf 17,25 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8,23 Prozent erhöht.

Der Fundamenta Real Estate-Wert an der Börse wurde auf 597,88 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at