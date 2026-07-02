SPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fundamenta Real Estate-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 02.07.2023 wurde das Fundamenta Real Estate-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 16,24 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Fundamenta Real Estate-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 61,583 Fundamenta Real Estate-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Fundamenta Real Estate-Aktie auf 16,95 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 043,84 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 4,38 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Fundamenta Real Estate belief sich zuletzt auf 575,79 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at