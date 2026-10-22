Fundamenta Real Estate Aktie

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WKN DE: A0YCD3 / ISIN: CH0045825517

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Fundamenta Real Estate-Investment im Blick 22.10.2026 10:03:22

SPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fundamenta Real Estate von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Fundamenta Real Estate eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 22.10.2023 wurden Fundamenta Real Estate-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 16,34 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Fundamenta Real Estate-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 612,068 Fundamenta Real Estate-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 374,56 CHF, da sich der Wert einer Fundamenta Real Estate-Aktie am 21.10.2026 auf 16,95 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 3,75 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Fundamenta Real Estate belief sich jüngst auf 580,85 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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