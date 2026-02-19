SPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fundamenta Real Estate von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Fundamenta Real Estate eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Fundamenta Real Estate-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Fundamenta Real Estate-Papier bei 18,49 CHF. Bei einem Fundamenta Real Estate-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,409 Fundamenta Real Estate-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 102,51 CHF, da sich der Wert einer Fundamenta Real Estate-Aktie am 18.02.2026 auf 18,95 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 102,51 CHF entspricht einer Performance von +2,51 Prozent.

Der Fundamenta Real Estate-Wert an der Börse wurde auf 648,12 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at