Fundamenta Real Estate Aktie
WKN DE: A0YCD3 / ISIN: CH0045825517
|Lohnende Fundamenta Real Estate-Investition?
|
05.02.2026 10:03:18
SPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fundamenta Real Estate von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Fundamenta Real Estate-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 16,84 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Fundamenta Real Estate-Aktie investiert, befänden sich nun 59,391 Fundamenta Real Estate-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Fundamenta Real Estate-Aktie auf 18,95 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 125,45 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +12,55 Prozent.
Der Börsenwert von Fundamenta Real Estate belief sich jüngst auf 647,20 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!