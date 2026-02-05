SPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fundamenta Real Estate von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Fundamenta Real Estate-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Fundamenta Real Estate-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 16,84 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Fundamenta Real Estate-Aktie investiert, befänden sich nun 59,391 Fundamenta Real Estate-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Fundamenta Real Estate-Aktie auf 18,95 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 125,45 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +12,55 Prozent.

Der Börsenwert von Fundamenta Real Estate belief sich jüngst auf 647,20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at