Fundamenta Real Estate Aktie

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WKN DE: A0YCD3 / ISIN: CH0045825517

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Fundamenta Real Estate-Investment im Blick 15.10.2026 10:03:22

SPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fundamenta Real Estate von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren Fundamenta Real Estate-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Fundamenta Real Estate-Papier statt. Der Schlusskurs des Fundamenta Real Estate-Papiers betrug an diesem Tag 17,44 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Fundamenta Real Estate-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 57,349 Fundamenta Real Estate-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 14.10.2026 980,66 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 17,10 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,93 Prozent abgenommen.

Fundamenta Real Estate erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 578,90 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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