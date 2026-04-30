Fundamenta Real Estate Aktie
WKN DE: A0YCD3 / ISIN: CH0045825517
|Profitabler Fundamenta Real Estate-Einstieg?
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30.04.2026 10:03:37
SPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fundamenta Real Estate-Investment von vor einem Jahr verdient
Die Fundamenta Real Estate-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17,04 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 58,694 Fundamenta Real Estate-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 29.04.2026 1 062,36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 18,10 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 6,24 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Fundamenta Real Estate belief sich zuletzt auf 620,35 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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